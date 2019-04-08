3 Saatte 210 Km Giden Araç 2 Saatte Kaç Km Gider ? Sarı Mikrofon
1 saat önce
3 saatte 210 km giden araç 2 saatte kaç km gider ? Sarı Mikrofon.
3 saatte 210 km giden araç 2 saatte kaç km gider ? Sarı Mikrofon
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:47 Kaynak: Youtube
Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı
Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı
İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 94'ü Sayıldı! İşte İmamoğlu ile Yıldırım Arasındaki Fark