3 saatte bin 555 lira toplayan "Banker Arif"in dilenerek kazandığı para kamuya aktarıldı - Son Dakika
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3 saatte bin 555 lira toplayan "Banker Arif"in dilenerek kazandığı para kamuya aktarıldı

18.10.2022 14:08
3 saatte bin 555 lira toplayan "Banker Arif"in dilenerek kazandığı para kamuya aktarıldı

Kahramanmaraş'ta vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan "Banker Arif"in cebinden 3 saatte topladığı bin 555 lira çıktı.

Kahramanmaraş'ta vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan "Banker Arif"in cebinden 3 saatte topladığı bin 555 lira çıktı. Zabıta ekiplerince el konulan paralar kamuya aktarılacak.

Kahramanmaraş'taki duygu istismarcılarından biri daha Büyükşehir Belediyesi zabıtasının rutin denetimlerine takıldı. Şehrin en işlek arteri Azerbaycan Bulvarı'nda kendisine yoksul süsü vererek dilencilik yaptığı tespit edilen Arif Ağbaş (55) dilenirken yakalandı. Dilencilikten kazandığı paralar ve mal varlığı dolayısıyla "Banker Arif" olarak bilenen Ağbaş'ın üzerindeki 3 saat içinde topladığı bin 555 lira nakit para, tutanakla teslim alındı.

Cezai işlem uygulanan Arif Ağbaş, işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, tutanak altına alınan bin 555 liranın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33/2 maddesi uyarınca kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere kamuya aktarıldığı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Azerbaycan, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 saatte bin 555 lira toplayan 'Banker Arif'in dilenerek kazandığı para kamuya aktarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 saatte bin 555 lira toplayan "Banker Arif"in dilenerek kazandığı para kamuya aktarıldı - Son Dakika
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