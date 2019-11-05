3 saatte tükendi
7 saat önce
Etkinliğe özel basılan ilk 1000 kitap, yaklaşık 3 saatte tükendi.
Etkinliğe özel basılan ilk 1000 kitap, yaklaşık 3 saatte tükendi. Kitap alamayan okurların isteğiyle bir imza günü daha yapılmasına karar verildi. Aksak, 10 Kasım'da bir kez daha fuarda olacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:23
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