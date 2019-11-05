Son Dakika Haberleri: 3 saatte tükendi
Son Dakika Magazin 3 saatte tükendi

3 saatte tükendi

7 saat önce

Etkinliğe özel basılan ilk 1000 kitap, yaklaşık 3 saatte tükendi.

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Etkinliğe özel basılan ilk 1000 kitap, yaklaşık 3 saatte tükendi. Kitap alamayan okurların isteğiyle bir imza günü daha yapılmasına karar verildi. Aksak, 10 Kasım'da bir kez daha fuarda olacak.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:23 
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