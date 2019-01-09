Son Dakika Haberleri: 3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması" Jüri Üyeleri Belirlendi

3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması" Jüri Üyeleri Belirlendi

1 saat önce

Sabancı Vakfı tarafından toplumsal konularda farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"nın jüri üyeleri belli oldu.

3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması
Sabancı Vakfı tarafından toplumsal konularda farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"nın jüri üyeleri belli oldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Ayrımcılık" temasıyla gerçekleştirilen yarışmanın jürisinde Türkiye'den yönetmen Derviş Zaim ve oyuncu Ceyda Düvenci, yurt dışından ise senarist ve yönetmen Aida Begic, yönetmen Sergei Dvortsevoy ve yapımcı Rebecca O'Brien yer alıyor.

Kısa Film Yarışması jürisi, finale kalan 10 eseri değerlendirerek, dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa filmi belirleyecek.

Dereceye giren filmler ise 16 Ocak'ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Yarışmanın birincisine 15 bin, ikincisine 10 bin, üçüncüsüne ise 5 bin lira takdim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:36 Kaynak: AA

Sabancı Vakfı, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burak Özçivit'in Kardeşiyle Fotoğrafı Çok Konuşuldu! Giresun'da Film Gibi Firar! Ziyaretçi Kılığında Cezaevinden Kaçtı

Emine Erdoğan, Ücretli Poşet Uygulamasına Gösterilen Katılıma Teşekkür Etti İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 20:47:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması" Jüri Üyeleri Belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]