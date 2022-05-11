3 şahıs kaçak kazı yaparken yakalandı - Son Dakika
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3 şahıs kaçak kazı yaparken yakalandı

11.05.2022 13:00
3 şahıs kaçak kazı yaparken yakalandı

Bartın'da ormanlık alanda define aramak için kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bartın'da ormanlık alanda define aramak için kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde ormanlık arazi içerisinde define arama amaçlı kaçak kazı yapılacağı yönünde istihbarat sağlayan Jandarma ekiplerince Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takip başlatıldı.

Ormanlık alanda kazı faaliyetinde bulundukları tespit edilen H.Ö., B.G. ve Ö.A. isimli şahıslar kazı yaptıkları bölgede suçüstü yakalandılar.

Kaçak kazı faaliyetinde kullanılan; jenaratör, matkap, testere, kürek, murç, balyoz ve kazma gibi malzemelere el konulurken şahısların gözaltına alındıkları, olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BARTIN

3 şahıs kaçak kazı yaparken yakalandı
3 şahıs kaçak kazı yaparken yakalandı

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Kaçak Kazı, Jandarma, Define, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 şahıs kaçak kazı yaparken yakalandı - Son Dakika


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