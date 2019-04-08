Son Dakika Haberleri: 3 Şahsın Evinde Üzerinde Talaş Bulunan Kıyafetler Ele Geçirildi

3 Şahsın Evinde Üzerinde Talaş Bulunan Kıyafetler Ele Geçirildi

1 saat önce

Günübirlik tatilcilerin gözde tatil koylarından birisi olan Akbük Koyu sahilindeki yaklaşık 30 Akdeniz Menengeç ağacı Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece kimliği belirsizkişi veya kişilerce kesim motoru ile kesildi ve ağaçlar kesildikleri yerde bırakıldı.

3 Şahsın Evinde Üzerinde Talaş Bulunan Kıyafetler Ele Geçirildi, System.String[]
Günübirlik tatilcilerin gözde tatil koylarından birisi olan Akbük Koyu sahilindeki yaklaşık 30 Akdeniz Menengeç ağacı Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece kimliği belirsiz

kişi veya kişilerce kesim motoru ile kesildi ve ağaçlar kesildikleri yerde bırakıldı. Olay sonrası Muğla İl Jandarma komutanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapılan inceleme sonucu, 1 adet şüpheli araç tespit edilmiş, araçta talaş atıklarının görülmesi üzerine araç sahibi ile birlikte 3 şüpheli şahıs yakalanmış olup Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada 2 adet motorlu testere, 1 adet balta, 1 adet orak ve üzerinde talaş bulunan muhtelif kıyafetler ele geçirilmiştir. Şu ana kadar yapılan çalışmalar sonucunda; söz konusu eylemi yapan şahısların, kesim

yapılan yerin yakın çevresinde herhangi bir işletmelerinin bulunmadığı, ağaç kesilen bölgede turizm maksatlı ticari faaliyet göstermek maksadıyla açılmadığı, söz konusu bölgeyi kullanan şahısları zan altında bırakmak maksadıyla yapıldığı anlaşılmıştır" diye ifade edildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:33 Kaynak: İHA

Akdeniz, Akbük, 3. Sayfa
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