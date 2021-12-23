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Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi

23.12.2021 10:04

Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildiANTALYA Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilçede yapılan sahte içki operasyonunda 3 sahte içki imalathanesi, 560 litre sahte içki, çok sayıda...

Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi

ANTALYA Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilçede yapılan sahte içki operasyonunda 3 sahte içki imalathanesi, 560 litre sahte içki, çok sayıda sahte bandrol, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte 1 adet sigara döküm makinesi, 38 kilogram kıyılmış tütün, 80 bin 800 adet sahte bandrolü, boş makaron ve 29 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşan yılbaşı öncesi ve son zamanlarda ülke genelinde sahte içkiye bağlı alkol zehirlenmesi sonucu meydana gelen ölüm olayları nedeniyle sahte ve kaçak içki denetimleri arttırıldı.

Denetimler kapsamında Kepez, Konyaaltı ve Korkuteli ilçelerinde sahte içki satışı yapıldığı tespit edilen adreslerde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 3 sahte içki imalathanesi, 560 litre sahte içki, çok sayıda sahte bandrol, boş şişe, etiket, kapak, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte 1 adet sigara döküm makinesi, 38 kilogram kıyılmış tütün, 80 bin 800 adet sahte bandrolü boş makaron ve 29 paket kaçak sigara ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlanıldığı öğrenildi.

Öte yandan Antalya İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 33 bin 700 litre sahte içki ele geçirildiği, bu olaylarla ilgili 58 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi
Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi
Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi
Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi
Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi
Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi
Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi
Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi
Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi
Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi
Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi
Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi
Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi
Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 3 sahte içki imalathanesi 560 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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