3. Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali binleri ağırlayacak - Son Dakika

3. Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali binleri ağırlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

3. Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali binleri ağırlayacak, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz sene 21 bin 692 kişinin ziyaret ettiği ve bu senede binlere misafirlik yapılacak festivalde, korona virüs önlemleri eksiksiz şekilde uygulanacak.

Bu kapsamda Sapanca'da düzenlenen buluşmaya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Festival Koordinatörü Remzi Adıyaman ve çok sayıda davetli katıldı. Buluşma sonrası katılımcılar festival alanında gezinti gerçekleştirdi. Katılımcılara ve ziyaretçilerine her geçen yıl daha iyi hizmet vermeyi hedefleyen festivale geçtiğimiz sene 115 katılımcı firma, 15 belediye, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ev sahipliği yapmıştı. Geçtiğimiz sene 21 bin 692 kişinin ziyaret ettiği festival, bu senede binlerce misafire ev sahipliği yapmayı hedefliyor. 50 bin metrekare tamamı açık festival alanında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek festivalde, korona virüs önlemlerinin eksiksiz olarak uygulanacak.

Buluşmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Festival Koordinatörü Remzi Adıyaman, "Bilindiği üzere festivalimizin bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Çok ciddi bir yol kat ettik. Büyükşehir Belediyemizin himayelerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık. Her yıl ufak rötuşlarla festivalimizi yenilemeye devam ediyoruz. Geçen yıl 180 civarında katılan firma varken, bu yıl pandemi döneminin açık havanın avantajını kullanarak bütün stantlarımızı doldurduk. Festivalimiz Sakarya'mıza çok ciddi tanıtım katkısı sağlıyor. Şehir dışından birçok misafiri ağırlayacağız. Ekonomik olarak ciddi bir gelir elde edecek şehrimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyoruz, gerçekten festivalimiz için büyük destek sağladı. Vatandaşlarımızın sağlığı için bütün pandemi tedbirlerini sağlayacağız. Festivalimiz hayırlı olsun" dedi.

Tüm dünyada ve ülkemizde hakim olan mimari anlayışta peyzajın çok önemli bir konuma sahip olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, "Şehir planlamalarında ve tasarımlarda peyzaj birçok projenin en önemli adımını oluşturuyor. Hem ülkemizde hem de dünyada süs bitkiciliği ve peyzaj çalışmaları büyük öneme sahiptir. Biz de bu şehrin yöneticileri olarak, hem şehrimizde başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarına hem ülkemizdeki hem de dünyadaki ihtiyaçlara cevap verebilmek, bu konuda tüm dünyada söz sahibi olmak için çalışmalarımızı yönetiyoruz. Süs Bitkiciliği ve Peyzaj Festivali, bu amacımıza hizmet eden şehrimizi tanıtan bir faaliyettir" diye konuştu.

Şehrimizin sektörde hızla gelişim sağladığını ve örnek şehirlerden bir tanesi olduğunu ifade eden Başkan Yüce, "Süs bitkiciliği yetiştiriciliği alanında şehrimizi hem ülkemizde hem de dünyada söz sahibi haline getirmeyi istiyoruz. Böylelikle hem iş istihdamını artıracak hem de Sakarya'yı sektör liderliğine taşıyacağız. Üçüncüsünü düzenlediğimiz festival, üretim ile pazarlamayı bir araya getirerek hem üreticilerin hem de sektör temsilcilerinin azami verim elde etmesini sağlıyor. Bunu daha önceki yıllarda gördük. Ayrıca sadece iç piyasaya değil aynı zamanda dış piyasaya da ulaşmayı kolaylaştırıyor. Festivalin gerçekleşmesine katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 3. Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nin ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Adıyaman, Festival, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 16:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3. Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali binleri ağırlayacak - Son Dakika

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