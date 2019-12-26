3. Sanal İstihdam Fuarı iş arayanların umudu olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3. Sanal İstihdam Fuarı iş arayanların umudu olacak - Son Dakika

3. Sanal İstihdam Fuarı iş arayanların umudu olacak

6 saat önce

İŞKUR, işverenler ile iş arayanları 3. Sanal İstihdam Fuarı'nda buluşturdu.

3. Sanal İstihdam Fuarı iş arayanların umudu olacak, System.String[]

İŞKUR, işverenler ile iş arayanları 3. Sanal İstihdam Fuarı'nda buluşturdu.

Yazılı açıklama yapan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, bugün başlayan fuara, 30 büyükşehirde faaliyet gösteren 100'ü aşkın firmanın katılacağını aktardı.

İşveren ve iş arayanı sanal ortamda buluşturan fuarlara gösterilen yoğun ilgiden duyulan memnuniyeti aktaran Uzunkaya, "3. Sanal İstihdam Fuarı'na 30 büyükşehirde faaliyet gösteren 100'ü aşkın firma dahil olacak. Sanal fuarımıza katılacak firmalar, 2019 yılı sonuna kadar en fazla iş gücü talebinde bulunan firmalar arasından illerde belirlenen kontenjanlara göre seçilecek." ifadesini kullandı.

"Her iki tarafa da zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor"

Uzunkaya, bu fuarlarda geleneksel olarak düzenlenenlerden farklı olarak iş arayanların ve işverenlerin sanal ortamda görüşmelerine imkan sunulduğunu kaydetti.

Fuarın her iki tarafa da zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan, özel politika gerektiren grupların hizmete erişimini kolaylaştıran önemli bir adım olduğunun altını çizen Uzunkaya, iş arayan vatandaşların "sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr" adresi üzerinden firmalar ile görüşmeler gerçekleştirebileceğini belirtti.

İlki 2-3 Mayıs'ta düzenlenen "Sanal İstihdam Fuarı" uygulamasının, ikincisinin 25-26 Eylül tarihlerinde yapıldığını hatırlatan Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Fuarımızda, firmaların işe yerleştirme ve açık iş sayıları ile il müdürlüklerimizin tavsiyeleri dikkate alınarak, şehir ve bölgeyle sınırlı kalmaksızın 50 firma seçildi. Sanal fuar süresince, iş arayan vatandaşlarımız tarafından 60 bin 639 adet öz geçmiş firmalara iletildi. Sanal fuarlarımız neticesinde, 10 bin 248 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik."

İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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