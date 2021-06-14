Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin(YEDAŞ) 'müşteri memnuniyeti' ilkesi doğrultusunda uygulamaya aldığı 'Biz Sizi Arayalım' isimli projesi, büyük ilgi görüyor.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 3 milyon tüketiciye kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, 'Biz Sizi Arayalım' uygulamasıyla bir kez daha 'müşteri memnuniyeti'ne verdiği önemi gösterdi.

Arama taleplerinde artış

Uygulamayla birlikte, 2020 yılının aynı dönemine göre 2021 yılında arama taleplerinin yüzde 58 artış gösterdiğine dikkati çeken yetkililer, "Vatandaşlarımızın yapması gereken www.yedas.com adresine girerek ekranda beliren 'Bilgilerinizi Bırakın Sizi Arayalım' alanına notlarını yazmaları olacaktır. Görevlilerimiz kısa bir sürede vatandaşımıza dönüş yapmaktadır. Zamanında ve en doğru bilgiyi almak için iletişim kuran tüm tüketicilerimize anında dönüş sağlanmaktadır" bilgisini verdi.

3 saniyede vatandaşa cevap

YEDAŞ'ın, iletişim kanallarında yaptığı geliştirmeler ve profesyonel kadrosuyla hizmet kalitesini her yıl daha ileriye taşıdığını belirten yetkililer, "160 kişilik tüketici temsilcisi ekibi ile geçen yıl aynı döneme göre Çağrı Cevaplama oranı +1,5 puan artırarak yüzde 99,88 oranına taşımıştır" dediler.

Hedef, en üst seviyede müşteri memnuniyeti

YEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Emre Bilgi ise uygulamanın 2020 yılının mayıs ayından itibaren vatandaşın hizmetinde olduğunu hatırlatarak, "YEDAŞ, teknoloji, uzman insan kaynağı yatırımı ile de tüketicilerin memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı ve bu başarıyı sürekli hale getirmeyi hedefliyor" açıklamasında bulundu. - SAMSUN