Son Dakika Haberleri: 3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali ertelendi
Son Dakika Güncel 3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali ertelendi

3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali ertelendi

4 dakika önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince 11-13 Ekim'de düzenlenecek 3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali (URFEST) ertelendi.

3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali ertelendi, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince 11-13 Ekim'de düzenlenecek 3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali (URFEST) ertelendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon mesajları vermesinden dolayı festivalin ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 'Suriye operasyonu her an başlayabillir.' açıklaması ışığında, her an operasyonun başlama ihtimaline karşılık 11-13 Ekim'de düzenleyeceğimiz 3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:48 Kaynak: AA
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