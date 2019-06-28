Son Dakika Haberleri: 3 sayfalık mektup yazıp, intihar etti
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3 sayfalık mektup yazıp, intihar etti

1 saat önce

ANTALYA'da, Şakir Y. (48), bıraktığı 3 sayfalık mektupta helallik isteyip, özür diledikten sonra ağaca bağladığı iple kendini astı.

3 sayfalık mektup yazıp, intihar etti, System.String[]


ANTALYA'da, Şakir Y. (48), bıraktığı 3 sayfalık mektupta helallik isteyip, özür diledikten sonra ağaca bağladığı iple kendini astı.
Olay, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki şüpheli bir araç bulunduğunu fark etti. Ormanlık alanda detaylı araştırma yapan ekipler, çam ağacı dalında bir kişinin iple asılı olduğunu fark etti. Yapılan araştırmada, intihar eden kişinin Şakir Y. olduğu ortaya çıktı.
Olay yerine 100 metre uzaklıkta bulunan araçta yapılan aramada Şakir Y.'nin ailesine hitaben 3 sayfalık mektup yazdığı ortaya çıktı. Mektubunda yakınlarından özür dileyen ve helallik isteyen Y., "Ben aileme çok kötülük yaptım, adeta pireyi deve yaptım. Bu yüzden onları kaybettim" dedi. Şakir Y.'nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:22 Kaynak: DHA
Döşemealtı, Sabah, Antalya, Güncel
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