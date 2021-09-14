3 sene önce evlenen Fatoş Kabasakal ve Erkan Kayhan düğün yaptı

Üç yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Fatoş Kabasakal ve Erkan Kayhan çifti rötarlı düğün yaptı. Hamilelik ve pandemi süreci araya girince düğünlerini ertelemek zorunda kalan çiftin geçtiğimiz ay düğün yaptığı ortaya çıktı.

YAKIN ÇEVRESİNİN KATILDIĞI BİR DÜĞÜN YAPTILAR

Şimdilerde iki çocukları olan Kayhan çifti, salgından dolayı erteledikleri düğünlerini yapı. Sait Halim Paşa Yalısı'nda görkemli bir düğün yapan çift, sadece ailesini ve yakın arkadaş çevresini davet etti. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu. Düğün fotoğraflarını paylaşan sunucu, duygularını dile getirdi.

"HAYALLERİMDEN BİLE GÜZEL DÜĞÜN OLDU"

Peş peşe gelinlik ve damatlıkla çektirdikleri pozlarını paylaşarak "Hamilelik ve pandemi süreci araya girince ertelemek zorunda kaldığımız düğün seremonimizi nihayet gerçekleştirdik. Geçtiğimiz ay tamda bu gün: 12.08.2021. Ailemiz ve yakın arkadaş çevremizin katıldığı çok eğlenceli bir düğün oldu. Ben mutlu olayım diye hayallerimdekinden bile daha güzel bir düğün seremonisi organize eden eşime, yol arkadaşıma sonsuz teşekkür ediyorum. Seni seviyorum aşkım. Ve bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayıp gelen herkese de ayrıca teşekkürler. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.