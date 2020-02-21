3 servis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 servis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

3 servis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Kayseri'de 3 servis aracının karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

3 servis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, System.String[]

Kayseri'de 3 servis aracının karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Erciyes Bulvarı ile Kartal Bulvarı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 38 AK 369, 38 VN 872, 38 P 0483 plakalı servis araçları kaza yaptı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Erciyes, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çiftçinin mazot derdini bitirecek traktör fuarda büyük ilgi gördü
Kanada'da meydana gelen zincirlemeye kazada 200 araç hasar gördü Klip çekiminde hasta rolünü canlandıran kişi gerçekten hastanelik oldu Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Yolcu'ya hapis cezası

Son Dakika Haberleri
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü
15:41 İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi!
15:51 Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
14:57 Melisa Şenolsun: Oyunculuk özgürleştirir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 16:31:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 servis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]