3 servis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

3 servis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
6 saat önce
Kayseri'de 3 servis aracının karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:34 Kaynak: İHA
Kayseri'de 3 servis aracının karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Erciyes Bulvarı ile Kartal Bulvarı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 38 AK 369, 38 VN 872, 38 P 0483 plakalı servis araçları kaza yaptı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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