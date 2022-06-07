GAZİANTEP - 3. sınıf öğrencisi İlker, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu - Son Dakika
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GAZİANTEP - 3. sınıf öğrencisi İlker, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu

07.06.2022 10:47

Ailesinin isteğiyle salgın döneminde matematik ve akıl oyunlarına yönelen 3. sınıf öğrencisi İlker Can Oğuz, dünya genelinden 8 bin 542 kişinin katıldığı matematik yarışmasında birinci oldu.

Ailesinin isteğiyle salgın döneminde matematik ve akıl oyunlarına yönelen 3. sınıf öğrencisi İlker Can Oğuz, dünya genelinden 8 bin 542 kişinin katıldığı matematik yarışmasında birinci oldu.

Küçük yaştan beri matematik ve akıl oyunlarına ilgisi olan, başarılı olduğu anlaşılan 9 yaşındaki Oğuz'un yeni tip koronavirüs nedeniyle evde canı sıkılmaması ve gelişiminin sağlanması amacıyla matematik ve akıl oyunlarının çevrim içi eğitimlerini aldı.

Eğitimlerin ardından kendisini geliştiren Oğuz, 6 Nisan 2022 tarihinde çevrim içi gerçekleştirilen, Kanada merkezli ve dünya genelinden 8 bin 542 öğrencinin yer aldığı Caribou Matematik Yarışmasına katıldı.

Bu yarışmada birinci olan Oğuz, hem ailesini hem de öğretmenlerini gururlandırdı.

İlker Can Oğuz, AA muhabirine, yarışmada dünya birincisi olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İngilizcesinin iyi olması sayesinde yarışmada avantajlı konuma geldiğini anlatan Oğuz, "Salgında annem evde sıkılmamam için akıl oyunları oynattı. Matematik ile akıl oyunları hoşuma gidiyor, çok seviyorum ve eğlenceli geliyor. Akıl oyunları ve matematik çözerken mutlu oluyorum. Akıl oyunları çözdükçe çözmek istiyorum. İlerleyen yıllarda matematik üzerine daha fazla yoğunlaşacağım." diye konuştu.

Öğretmenin mutluluğu

İlker'in sınav rehberi ve İngilizce öğretmeni Özlem Orcan ise yarışmanın önemine işaret ederek, bu başarının kendilerini de gururlandırdığını söyledi.

İlker'in hem İngilizce hem de matematiğe yatkın bir öğrenci olduğuna işaret eden Orcan, şunları kaydetti:

"İlker her zaman ödevlerine çalışır ve derslerine aktif katılım gösterir. Bu şekilde bir başarı sağlaması aslında bizi şaşırtmadı. Eminim ileride çok büyük başarılara imza atacak ve bizleri gururlandıracaktır. İlker matematik ve İngilizce konusunda yetenekli olduğunu gösterdi. Dolayısıyla daha da başarılı olabilmesi için yoğun bir programla gelişimini destekleyeceğiz."

GAZİANTEP - 3. sınıf öğrencisi İlker, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu
GAZİANTEP - 3. sınıf öğrencisi İlker, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu
GAZİANTEP - 3. sınıf öğrencisi İlker, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu
GAZİANTEP - 3. sınıf öğrencisi İlker, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu

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Kaynak: AA

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