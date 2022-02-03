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3 Şubat 2022 döviz kurları: Güne yükselişle başlayan dolar 13,57'den işlem görüyor - Son Dakika

3 Şubat 2022 döviz kurları: Güne yükselişle başlayan dolar 13,57'den işlem görüyor

03.02.2022 11:00

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından enflasyon oranının açıklanmasıyla 13,57 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,35'ten, sterlin ise 18,42'den alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 13,4760'tan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 13,57 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,35'ten, sterlin/TL ise 18,42'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,1 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 48,69

Analistler, jeopolitik riskler ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamayı zorlaştırdığını bildirdi. Yurtiçinde ise bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 11,10, yıllık yüzde 48,69 artarak beklentileri aştı.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,9 seviyesinin direnç, 95,8'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti. Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı toplantıda politika faizini sabit tutması beklenirken, İngiltere Merkez Bankası'nın 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

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Sterlin, Döviz, dolar, Euro, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 3 Şubat 2022 döviz kurları: Güne yükselişle başlayan dolar 13,57'den işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 Şubat 2022 döviz kurları: Güne yükselişle başlayan dolar 13,57'den işlem görüyor - Son Dakika
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