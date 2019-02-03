3 Şubat Pazar Dha Spor Gündemi
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SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir19.00 Antalyaspor - BeşiktaşSPOR TOTO 1. LİG13.30 Tetiş Yapı Elazığspor - Giresunspor13.30 Hatayspor - Denizlispor16.00 Afjet Afyonspor - AdanasporAVRUPA'DAN FUTBOL17.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:52 Kaynak: DHA
Medipol Başakşehir, Akhisar Deplasmanında
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