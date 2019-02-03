Son Dakika Haberleri: 3 Şubat Pazar Dha Spor Gündemi

3 Şubat Pazar Dha Spor Gündemi

9 dakika önce

SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir19.00 Antalyaspor - BeşiktaşSPOR TOTO 1. LİG13.30 Tetiş Yapı Elazığspor - Giresunspor13.30 Hatayspor - Denizlispor16.00 Afjet Afyonspor - AdanasporAVRUPA'DAN FUTBOL17.

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SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor

16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor - Giresunspor

13.30 Hatayspor - Denizlispor

16.00 Afjet Afyonspor - Adanaspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

17.00 Nimes Montpellier (Umut Bozok)

17.05 Leicester City - Manchester United (Çağlar Söyüncü)

22.30 Roma - Milan  (Hakan Çalhanoğlu)

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Ligi

13.00 Fenerbahçe Beko - Türk Telekom

15.15 Banvit - Gaziantep Basketbol

17.30 Adatıp Sakarya BŞB Basketbol - Arel Üniv. Büyükçekmece

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Beşiktaş  - Hatay BŞB

16.00 Samsun Canik Belediye - Mersin BŞB

16.00 Çukurova Basketbol - Galatasaray

VOLEYBOL

14.00 Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları

15.00 Aydın BŞB - Galatasaray HDI Sigorta

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas  - Karayolları

16.00 Halkbank - Beşiktaş

17.30 Nilüfer Bld. - Vakıfbank

GÜREŞ

12.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda son gün müsabakalarını izleyecek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:52 Kaynak: DHA

Antalyaspor, Erzurumspor Kulübü, Spor
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