3 Süper Lig kulübü Paraguaylı Sanabria'nın peşinde

Süper Lig ekipleri Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fatih Karagümrük'ün bonservisi elinde olan Paraguaylı milli futbolcu Lorenzo Antonio Melgarejo Sanabria ile ilgilendiği öğrenildi.

Son olarak Rus ekibi Spartak Moskova'nın forması giyen 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Lorenzo Antonio Melgarejo Sanabria'nın adı Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fatih Karagümrük'le anılıyor. Özellikle Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas'ın Paraguaylı oyuncuyu çok istediği öğrenildi.Forvet de oynayabilen deneyimli futbolcu, ülkesinde Olimpia ve Arjantin'de Independiente'de ter döktükten sonra profesyonel kariyerinin çoğunu Benfica'dan başlayarak Portekiz ve Rusya'da geçirdi.