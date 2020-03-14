3 şüpheli kablo hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 şüpheli kablo hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

3 şüpheli kablo hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı

24 dakika önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalan 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalan 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.

Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kesmez Mahallesi'nde yaşanan kablo hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Takip sonucu ekipler, şüpheli Yılmaz E, Süleyman B. ile Ercan K'yi, sulama kuyularının trafolarından ve elektrik direklerinden çaldıkları bakır kabloların plastik kısmını, boş arazide soyarken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada tel kesme makasları ve kablo soymada kullanılan aletler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından Karapınar Adliyesine sevk edilen Yılmaz E, Süleyman B. ile Ercan K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

3 şüpheli kablo hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı

Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:13 Kaynak: AA
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