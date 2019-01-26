3 T 12x12 Karadeniz Toplantıları"

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından birincisi düzenlenen "3 T 12x12 Karadeniz Toplantıları" kapsamında "Fındık için sağlık sağlık için fındık" sloganıyla "Fındıkta Verim ve Kalite için Hastalık ve Zararlılarla Mücadele" konulu panel düzenlendi.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından birincisi düzenlenen "3 T 12x12 Karadeniz Toplantıları" kapsamında "Fındık için sağlık sağlık için fındık" sloganıyla "Fındıkta Verim ve Kalite için Hastalık ve Zararlılarla Mücadele" konulu panel düzenlendi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı ve Karantina Dairesi Başkanı Murat Şahin, TTB Toplantı Salonu'nda düzenlenen panelin açılışında yaptığı konuşmada, dünyada ticaretin, iklim şartlarının, ekolojinin ve birçok şeyin değiştiğini söyledi.



Geçmişe göre her geçen gün ticaretin arttığını, insanların sürekli bir yerlerden bir yerlere gidip geldiğini anlatan Şahin, "İnsan, bitki ve bitkisel ürünlerin sirkülasyonuyla ülkemizde olmayan hastalık zararlıların da girişine yol açmış olabiliyoruz." dedi.



Türkiye'de bulunmayan hastalık zararlılarının ülkeye bulaşarak bitki ve bitkisel üretimi tehdit etmemesi için kontrol yapılması gerektiğini vurgulayan Şahin, hudutların silahlı askerlerce korunduğu gibi hastalık ve zararlılardan da aynı şekilde ve duyarlılıkla korunmanın önem taşıdığına işaret etti.



Bakanlık olarak birçok proje yürüttüklerini aktaran Şahin, "Hastalık ve zararlıların mücadelesi konusunda çiftçiyi araziye sokmamız lazım. Hep beraber hareket edip bu gibi kayıpları önleyebileceğimizi öngörüyorum." diye konuştu.



"Fındık ihracat sektörünün 2023 hedefi 3,5 milyar dolar"



Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç de fındığın Türkiye ihracatının göz bebeği olduğunun altını çizdi.



Fındığın geleneksel tarım ve ihraç ürünleri arasında bulunduğuna dikkati çeken Sevinç, fındık ihracat rakamları hakkında bilgi verdi.



Sevinç, fındık ihracat sektörünün 2023 planındaki hedefinin 350 bin tonla 3,5 milyar dolar olduğunu vurgulayarak, bunun için de fındığa ihtiyaç duyduklarını kaydetti.



"Toplantılarda ticaretten turizme kadar birçok konuyu ele alacağız"



TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan da yıl boyunca düzenlenecek toplantıların tarım, turizm ve ticaret merkezli olacağını söyledi.



Her ay yapılacak toplantıların farklı konularda işleneceğini belirten Ergan, "Bu toplantıları sadece Trabzon, Karadeniz değil, Türkiye ve uluslararası tarafları da katarak yapmayı planlıyoruz. Toplantılara fındık ile başlayarak çay, hayvancılık ve balıkla devam ederek, ticaretten turizme kadar birçok konuyu ele alacağız." diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Celal Tuncer ve Doç. Dr. İslam Saruhan ile Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Kibar Ak, "Fındıkta Verim ve Kalite için Hastalık ve Zararlılarla Mücadele" konusunda sunum yaptı.

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