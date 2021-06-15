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3 tarafı denizlerle çevrili ülkeyi korumak için kaybedecek vaktimiz yok! - Son Dakika

3 tarafı denizlerle çevrili ülkeyi korumak için kaybedecek vaktimiz yok!

15.06.2021 15:01
3 tarafı denizlerle çevrili ülkeyi korumak için kaybedecek vaktimiz yok!, System.String[]

İstanbul'un en güzel semtlerinden olan Sarıyer Kireçburnu'nda "Karadeniz Tepki Veriyor" sloganı ile önemli bir etkinliğe imza atıldı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, KEİ Genel Sekreteri Mıchael B. Chrıstıdes, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen Kireçburnu'nda deniz kirliliğine dikkat çekmek için buluştu. KEİ Genel Sekreteri Mıchael B. Chrıstıdes konuşmasında, "Karadeniz'i korumak için artık kaybedecek vaktimiz yok" dedi.

İstanbul'un en güzel semtlerinden olan Sarıyer Kireçburnu'nda "Karadeniz Tepki Veriyor" sloganı ile önemli bir etkinliğe imza atıldı. Giderek daha fazla kirlenen doğaya tepkisiz kalamayan, doğa dostu ve çevreci projeleriyle adından sıkça söz ettiren Sarıyer Belediyesi; Karadeniz Araştırmaları Merkezi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) ile Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, KEİ Genel Sekreteri Mıchael B. Chrıstıdes, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'i Sevgi&Barış Teknesi'nde bir araya getirdi. Yaklaşık bir yıl sürecek çalışmanın tanıtıldığı etkinlikte, Şahika Ercümen Boğaz'da dalış yaparak geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla eski balık ağlarını topladı. Yıl boyunca toplanacak ağlar geri dönüşüme kazandırılacak. Programda konuşma yapan ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell "Her yıl yaklaşık olarak 8 milyon metreküp plastik atık denizlere atılmaktadır" dedi.

DENİZDEN ÇIKAN ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILACAK

Açılış konuşmasını yapan KEİ Genel Sekreteri Mıchael B. Chrıstıdes, "Karadenizimizdeki çevre konularına ilişkin bu projede sizleri ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Maalesef ki son günlerde denizlerimizin kirliliğini gazetelerden okuyoruz. Bu sebeple KEİ olarak bu çevre kirliliğine dikkat çekmek ve bu konuda bir farkındalık yaratmak için buradayız. Bundan iki yıl önce Portekiz'de gerçekleştirilen bir toplantıda denizden çıkan atıkların geri dönüştürülebileceğini gördük ve deneyimledik. Bu örnek projeyi Sarıyer Belediye Başkanımızın desteğini alarak gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki yılda 650 bin ton atık denize atılmaktadır. Maalesef bu atık deniz ağları tüm canlıların ölümüne ve küçük balıkların gelişiminin engellenmesine sebep olmaktadır. Bilhassa Avrupa Birliği ve ABD Başkonsolosluğu'nun desteğiyle bu projeyi gerçekleştirerek Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerde deniz kirliliğinden korunmak için farkındalık yaratmak amacıyla bu projemizi başlattık. Bu vesileyle de Türkiye'deki yerel plastik üreticisi firmaların geri dönüşüm konusunda bize destek sağlamasını isteriz. Şahika Ercümen de denizin dibindeki kirliliğe dikkat çekmek için bizimle. Kaynaklarından ve güzelliğinden hep birlikte yararlandığımız Karadeniz'i korumak için artık kaybedecek vaktimiz yok. Çevremizi ve Karadenizimizi korumamız gerekmektedir" dedi.

"DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇMELİYİZ"

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise konuşmasında, "Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü öncülüğünde düzenlenen ve paydaşı olduğumuz proje, hayalet avcılık ile deniz çöplerinin etkileri konusunda farkındalık yaratma ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Denizlerdeki kirliliğin önüne geçmediğimiz takdirde canlı yaşamını kaybetmeye devam edeceğiz. Atık su sorununu ortadan kaldırmak zorundayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ iş birliğiyle bugünlerde Sarıyer'in 30 yıllık boğaza karışan atık su sorunu içinbüyük bir çalışma sürdürüyoruz. Yerin yer yer 5 metre altına inilen bu çalışmanın amacı atık suyun denize karışmasına engel olmak" ifadelerini kullandı .

"HATALARIN BEDELİ MİLYONLARCA DOLAR"

ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, "Bu projenin sadece Sarıyer'de değil tüm Karadeniz'de çok faydalı olacağına inanıyorum. Eğitim açısından da hem yerel hem de uluslararası boyutta faydası olacağı kanaatindeyim.Gerek çalışanlarımız gerekse ailelerimizle Sarıyer kıyılarından, restoranlardan, güzelliklerden faydalanmaktayız. Ancak Karadeniz'deki kirliliğin, yapılan hataların milyonlarca dolarlık zarara yol açtığının farkındayız. Yaklaşık olarak 8 milyon metreküp plastik atık denizlere atılmaktadır her yıl. Bu da her dakika bir tır dolusu çöpün denizlere atılması anlamına gelmektedir.Maalesef denize girdiğinde artık plastikler tam anlamıyla dönüşememekte ve deniz canlılarına büyük zarar vermektedir. Amerika Birleşik Devletleri olarak çevre kirliliği ve deniz kirliliğini önleme amacıyla bir bilinçlendirme hedefimiz vardır ve bu konuda tüm ülkeleri desteklemekteyiz" şeklinde konuştu.

"DENİZİN SESSİZ YAKARIŞINA SESSİZ KALMAYIN"

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, "Şu an burada olmaktan çok mutluyum. Ülkemizi uluslararası alanda temsil etmenin yanında denizlerimizi korumayı da kendime görev edindim. Şu an sessiz yakarışlarını duyduğumuz denizlerimizi korumak adına yaptığımız bu etkinlikte olmaktan gurur duyuyorum. Maalesef suyun altında karşılaştıklarım çok can acıtıcı. Hayatım boyunca aldığım tüm başarıların ardından denizlerle alakalı bir şeyler yapmaya çalıştım. Bu yüzden temiz denizlerin savunucusu ilan edildim. Ertelemeden çözümler üretmemiz gerekiyor. Umarım bugün yaptığımız dalışla da buna bir farkındalık oluştururuz" dedi.

3 tarafı denizlerle çevrili ülkeyi korumak için kaybedecek vaktimiz yok!
3 tarafı denizlerle çevrili ülkeyi korumak için kaybedecek vaktimiz yok!

Kireçburnu, Karadeniz, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 3 tarafı denizlerle çevrili ülkeyi korumak için kaybedecek vaktimiz yok! - Son Dakika


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