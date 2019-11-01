3. Tarım Orman Şurası için 22 binden fazla öneri geldi

Uzun bir aradan sonra 3'üncüsü düzenlenecek Tarım Şurası ile tarımcılık ve ormancılığın 25 yıllık yol haritası belirlenecek. 21 Kasım'da yapılacak şura için vatandaşlardan 22 binden fazla öneri geldi.



15 yıl aradan sonra düzenlenecek 3. Tarım Orman Şurası, Türkiye'nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olarak dikkat çekiyor. 21 Kasım'da yapılacak şura ile tarım ve ormancılığa dair kısa, orta ve uzun dönem stratejileri belirlenecek. Bakanlık internet sayfasında yer alan "Görüşünü Bildir" platformuna hem telefon mesajı, hem de elektronik posta ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 1.6 milyon çiftçi ve sektörün tüm paydaşlarından şura için şimdiye kadar 22 bin 634 öneri geldi. Bin 611 kişiden oluşan 21 çalışma grubu mesaisine devam ederken, kimi zaman çiftçilerin ve vatandaşların da bizzat katıldığı 3 aylık istişare sürecinin ardından raporlama aşamasını sürdüren 21 çalışma grubunda görüntülü ve yazılı iletilen bütün öneriler tek tek inceleniyor.



Çalışma grupları konuları ile ilgili güçlü ve zayıf yönleri dikkate alarak, öncelik sırasına göre maddeler halinde hedefler ve stratejileri belirleyip rapor halinde sunacak. Hazırlanacak raporlarla tarım ve ormancılığın 25 yıllık yol haritasını belirleyecek olan sonuç bildirgesi, 21 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda kamuoyuna duyurulacak. - ANKARA