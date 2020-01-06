3. Tarım Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığın Güçlendirilmesi Eylem Planı Toplantısı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Islah programı kapsamında soy kütüğü kaydı tutulan koyun keçi başına 100 lira, soy kütüğünden doğan damızlık koç-tekeleri kullanan yetiştiricilerimize de koç, teke başına 500 lira destekleme ödemesi yapacağız." dedi.

Pakdemirli, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından bir otelde düzenlenen, "3. Tarım Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığın Güçlendirilmesi Eylem Planı Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2020'nin küçükbaş hayvancılıkta rekorlarla dolu bir yıl olacağını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için önemli adımlar attığına dikkati çeken Pakdemirli, bu kapsamda hayvancılık sektörüne 33 milyar liralık hibe desteği sağlandığını kaydetti.

Pakdemirli, küçükbaş hayvan varlığını 2019 yılında 50 milyon başa çıkarttıklarını hatırlatarak, "Bunlarla yetinmedik, yetinmeyeceğiz. Zira dünyadaki ve ülkemizdeki nüfus artışına ve talebe bağlı olarak piyasadaki ihtiyaca göre kısa ve uzun vadeli planlamalar üzerinde de çalışıyoruz. Doğru politikalar ve organizasyonlarla 2023 yılına kadar inanıyorum ki küçükbaş hayvan varlığımızı nüfusumuz kadar artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hayvancılıkta, kaba yem maliyetlerinin önemli bir pay oluşturduğunu belirten Pakdemirli, "Çiftçilerimizin daha ucuz ve kaliteli kaba yem elde edebilmeleri için yem bitkileri ekilişlerini, destekliyoruz. Bu kapsamda, 2002 yılında, 35,6 milyon lira destek verirken, 2019 yılında, bunu 850 milyon liraya çıkardık. Böylelikle, son 17 yılda, 5,9 milyar lira yem bitkileri destekleme ödemesi yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, özellikle 2023 yılına kadar, 2 milyon hektar alanı daha sulamaya açmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Böylece yem bitkisi üretimini artırarak, yetiştiricimizin ihtiyacı olan kaba yemi tedarik etmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Orman alanlarının yüzde 53,1'inde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların planlı bir şekilde otlatılmasını sağladıklarını aktaran Pakdemirli, bu kapsamda atılan adımları anlattı.

Pakdemirli, koyun, keçi ırklarının ıslahı, korunması için soy kütüğü ve verim kayıtlarının tutulmasına yakın zamanda başlanacağına dikkati çekerek, "Islah programı kapsamında soy kütüğü kaydı tutulan koyun keçi başına 100 lira, soy kütüğünden doğan damızlık koç-tekeleri kullanan yetiştiricilerimize de koç, teke başına 500 lira destekleme ödemesi yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin 2019 yılında 5 ülkeye canlı koyun-keçi ihracatı gerçekleştirdiğinin altını çizen Pakdemirli, " Azerbaycan, Katar, Sudan, Irak ve Lübnan'a 141 bin küçükbaş hayvan ihraç ettik. Yani bırakın ithalatı, ihraç ettik diyorum. Ben sayılarla konuşuyorum, sayılar yanıltmaz." değerlendirmesinde bulundu.