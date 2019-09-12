Son Dakika Haberleri: 3. Tarım ve Orman Şurası öncesi STK'lar, akademisyenler ve çiftçiler bir araya geldi
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3. Tarım ve Orman Şurası öncesi STK'lar, akademisyenler ve çiftçiler bir araya geldi

43 dakika önce

Orman Genel Müdürlüğünde 3. Tarım ve Orman Şurası öncesinde düzenlenen toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.

3. Tarım ve Orman Şurası öncesi STK'lar, akademisyenler ve çiftçiler bir araya geldi, System.String[]

Orman Genel Müdürlüğünde 3. Tarım ve Orman Şurası öncesinde düzenlenen toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.


Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, STK'lar, akademisyenler ve çiftçiler, 3. Tarım ve Orman Şurası öncesi


düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Görüş ve önerilerin dinleneceği toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, şuraya herkesin katılabileceğini ifade ederek, "Bugün burada çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar inşallah Ekim'de toplanacak şuranın hazırlık toplantısı. Süreç şöyle işleyecek; biz 3 aylık çalışma süreci öngördük. Bu çalışma süreci çalışma gruplarının çalışmaları sonrasında oluşacak grupların raporlarına dönüşecek. Bu komisyon raporları da inşallah Ekim'in başında tarım şurasında sunulacak. Tüm paydaşlarımızın çalışma gruplarının içerisindeyiz. Çalışmalara tüm Türkiye'den katılım var. Buraya ulaşamayan vatandaşlarımız için de Tarım Bakanlığımızın sitesinden ulaşabilirler. Siteden de ilgi görüyoruz. Şu ana kadar 10 bin vatandaş fikir beyanında bulundu. Tüm Türkiye'nin katkılarıyla oluşacak strateji oluşturulacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak toplantıda kamuoyuna duyurulacak" dedi.


Toplantı sırasında Bakan Yardımcısı Metin, bir çiftçi ile sohbet ederek, sorunlarını da dinledi. 21 çalışma grubunun oluşturulduğu 3. Tarım ve Orman Şurası'na isteyen herkes katılabilirken, şurada alınan kararlar uzun süre uygulamada olacak. - ANKARA

Fatih Metin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
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