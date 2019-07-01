Son Dakika Haberleri: 3 tekerlekli motorda 7 kişilik tehlikeli yolculuk
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3 tekerlekli motorda 7 kişilik tehlikeli yolculuk

1 saat önce

Eskişehir'de 7 kişilik bir grup, üç tekerlekli motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

3 tekerlekli motorda 7 kişilik tehlikeli yolculuk, System.String[]
Eskişehir'de 7 kişilik bir grup, üç tekerlekli motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

Merkez Sakarya Caddesi üzerindeki tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motora oturmuş 2 erkeğin yanı sıra ek olarak kendi imkanlarıyla yapılan sepet bölümünde ise 3'ü çocuk 2 kadının kimseye aldırış etmeden yolculuk yaptığı görüldü. Olası bir kaza durumunda büyük sorunlara neden olabilecek yolculukta kimsenin kask takmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Motosiklet bir müddet sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:38 Kaynak: İHA
Motosiklet, Eskişehir, Sakarya, Merkez, 3. Sayfa
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