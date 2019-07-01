3 tekerlekli motorda 7 kişilik tehlikeli yolculuk
1 saat önce
Eskişehir'de 7 kişilik bir grup, üç tekerlekli motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:38 Kaynak: İHA
'de 7 kişilik bir grup, üç tekerlekli motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Merkez Sakarya
Caddesi üzerindeki tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motora oturmuş 2 erkeğin yanı sıra ek olarak kendi imkanlarıyla yapılan sepet bölümünde ise 3'ü çocuk 2 kadının kimseye aldırış etmeden yolculuk yaptığı görüldü. Olası bir kaza durumunda büyük sorunlara neden olabilecek yolculukta kimsenin kask takmaması da dikkatlerden kaçmadı. Motosiklet
bir müddet sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. - ESKİŞEHİR
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