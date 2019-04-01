3 Tenor Laü'de Sanatseverlerle Buluşacak
43 dakika önce
LEFKE Avrupa Üniversitesi'nde, 3 Tenor adıyla bilinen Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar, Esra Poyrazoğlu Alpan'ın piyanistliğinde sanatseverlerle buluşacak.
LEFKE Avrupa
Üniversitesi'nde, 3 Tenor adıyla bilinen Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar
, Esra Poyrazoğlu Alpan'ın piyanistliğinde sanatseverlerle buluşacak. Lefke
Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 4 Nisan
Perşembe Günü tenor konserine ev sahipliği yapacak. Napolitenlerden türkülere ve Kıbrıs
Halk Şarkılarına kadar geniş bir repertuvarla dinleyicilere sanat keyfi yaşatacak 3 Tenor Konseri ücretsiz girişle halka açık olacak. Grubun repertuvarında, ünlü opera parçaları, napolitenler, müzikaller, Azeri eserler ve çok seslendirilmiş türküler bulunuyor. - Lefke
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:03 Kaynak: DHA
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