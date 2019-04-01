Son Dakika Haberleri: 3 Tenor Laü'de Sanatseverlerle Buluşacak

3 Tenor Laü'de Sanatseverlerle Buluşacak

43 dakika önce

LEFKE Avrupa Üniversitesi'nde, 3 Tenor adıyla bilinen Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar, Esra Poyrazoğlu Alpan'ın piyanistliğinde sanatseverlerle buluşacak.

3 Tenor Laü'de Sanatseverlerle Buluşacak, System.String[]
LEFKE Avrupa Üniversitesi'nde, 3 Tenor adıyla bilinen Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar, Esra Poyrazoğlu Alpan'ın piyanistliğinde sanatseverlerle buluşacak.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 4 Nisan Perşembe Günü tenor konserine ev sahipliği yapacak. Napolitenlerden türkülere ve Kıbrıs Halk Şarkılarına kadar geniş bir repertuvarla dinleyicilere sanat keyfi yaşatacak 3 Tenor Konseri ücretsiz girişle halka açık olacak. Grubun repertuvarında, ünlü opera parçaları, napolitenler, müzikaller, Azeri eserler ve çok seslendirilmiş türküler bulunuyor. - Lefke

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:03 Kaynak: DHA

4 Nisan, Çınar, Avrupa, Lefke, Güncel
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