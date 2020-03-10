3 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

3 terörist daha etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
MSB: " Irak'ın kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."
(İHA)
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