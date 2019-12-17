3 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

3 terörist daha teslim oldu
6 saat önce
MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/ YPG'li terörist daha Mardin/ Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarımıza teslim oldu."
(İHA)
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