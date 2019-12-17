3 terörist daha teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

3 terörist daha teslim oldu

6 saat önce

MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

3 terörist daha teslim oldu, System.String[]

MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/ YPG'li terörist daha Mardin/ Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarımıza teslim oldu."

(İHA)

Kızıltepe, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
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