3 terörist daha teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

3 terörist daha teslim oldu

7 saat önce

MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor.

3 terörist daha teslim oldu, System.String[]

MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/ YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa/ Suruç ve Mardin/ Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu."

(İHA)

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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