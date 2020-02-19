3 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

3 terörist daha teslim oldu
7 saat önce
MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/ YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa/ Suruç ve Mardin/ Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu."
(İHA)
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