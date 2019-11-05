3 terörist etkisiz hale getirildi
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:45 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
(İHA)
Kadın astsubaylar zorlu eğitimlerden geçiyor Masaj bahanesiyle kadınlara fuhuş yaptıranlar gözaltına alındı Dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı! 3 evi olduğu ortaya çıktı Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı