Son Dakika Haberleri: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 3 terörist etkisiz hale getirildi

3 terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir.

3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:45 Kaynak: İHA
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