Son Dakika Haberleri: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

3 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 03:04:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]