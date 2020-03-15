3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

3 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/ YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Son Dakika Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı