3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

3 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/ YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
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