3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çaldıran Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, silah ve mühimmatları ele geçirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çaldıran Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, silah ve mühimmatları ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 08:37 Kaynak: İHA
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