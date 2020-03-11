3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

13 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2'si ikna yoluyla olmak üzere toplam 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2'si ikna yoluyla olmak üzere toplam 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Buna göre, bu yıl içerisinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 60'a çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Emniyet ve Jandarma birimlerinin, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor. Bu kapsamda bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin çalışması neticesinde; 'Nazlıcan Şahin' kod adlı Gülbahar Öner, 'Delila Mardin' kod adlı Zeynep Erkan isimli örgüt mensupları ikna yoluyla, 'Cotkar Zinar' kod adlı Bayram Akşahin ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 60'a yükselmiştir" denildi.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:08 Kaynak: DHA
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