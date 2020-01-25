3 terörist ikna edilerek teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 terörist ikna edilerek teslim oldu - Son Dakika

3 terörist ikna edilerek teslim oldu

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2'si Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çalışmasıyla olmak üzere, ikna edilen 3 teröristin Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

3 terörist ikna edilerek teslim oldu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2'si Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çalışmasıyla olmak üzere, ikna edilen 3 teröristin Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütünde ikna yoluyla çözülmenin devam ettiği belirtilerek, "2'si Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmalarıyla olmak üzere 3 terörist, örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, terör örgütünde çözülmeyi hızlandırdı. Operasyonlara bir de ailelerin desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları da eklenince teslim olmalar son yılların en üst seviyesine çıktı" denildi.Açıklamada, yılbaşından itibaren terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının da 15'e yükseldiği kaydedildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Habur Sınır Kapısı, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran ve Kosova, Elazığ depremi için Türkiye'ye desteğini duyurdu
Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 03:56:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 terörist ikna edilerek teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]