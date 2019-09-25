Son Dakika Haberleri: 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi
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3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

55 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selcuk OZER-2 Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selcuk OZER-2 Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:55 Kaynak: İHA
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