3 TL Ice Tea Vs. 19 TL Ice Tea (Ucuz Vs. Pahalı)

Yeni bir ucuz mu yoksa pahalı mı videosu daha çektik. Bu kez su, nar suyu, maden suyu, portakal suyu, soğuk çay gibi içecekleri tadıyoruz ve hangisinin ucuz, hangisinin pahalı olduğunu tahmin etmeye çalışıyoruz.

Yeni bir ucuz mu yoksa pahalı mı videosu daha çektik. Bu kez su, nar suyu, maden suyu, portakal suyu, soğuk çay gibi içecekleri tadıyoruz ve hangisinin ucuz, hangisinin pahalı olduğunu tahmin etmeye çalışıyoruz.

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