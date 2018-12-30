Son Dakika Haberleri: 3 TL Ice Tea Vs. 19 TL Ice Tea (Ucuz Vs. Pahalı)

3 TL Ice Tea Vs. 19 TL Ice Tea (Ucuz Vs. Pahalı)

1 saat önce

Yeni bir ucuz mu yoksa pahalı mı videosu daha çektik. Bu kez su, nar suyu, maden suyu, portakal suyu, soğuk çay gibi içecekleri tadıyoruz ve hangisinin ucuz, hangisinin pahalı olduğunu tahmin etmeye çalışıyoruz.

Yeni bir ucuz mu yoksa pahalı mı videosu daha çektik. Bu kez su, nar suyu, maden suyu, portakal suyu, soğuk çay gibi içecekleri tadıyoruz ve hangisinin ucuz, hangisinin pahalı olduğunu tahmin etmeye çalışıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:18 Kaynak: Youtube

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