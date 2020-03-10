3 TL'lik iddaa kuponuyla 8 bin 756 TL kazandı! 90+2'de efsane kazanç... - Son Dakika
Son Dakika Spor 3 TL'lik iddaa kuponuyla 8 bin 756 TL kazandı! 90+2'de efsane kazanç... - Son Dakika Spor

3 TL'lik iddaa kuponuyla 8 bin 756 TL kazandı! 90+2'de efsane kazanç...

6 saat önce

Bu bir ilandırGalatasaray 20 yılı aşkın bir süre sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirmiş ve sarı-kırmızılı ekibin kazanmasını kuponuna koyan bir Misli.com üyesi 22 bin 696 TL kazanmıştı!

3 TL'lik iddaa kuponuyla 8 bin 756 TL kazandı! 90+2'de efsane kazanç..., System.String[]

Bu bir ilandır


O kuponun hikayesine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...


İşte o efsane kupon! 3 TL'ye 8.756 TL'lik kazanç...

Mallorca forması giyen Kubo, geçen yaz Audi Cup'te Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti...




Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:07 
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