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3 TL'lik iddaa kuponuyla 8 bin 756 TL kazandı! 90+2'de efsane kazanç...
6 saat önce
Bu bir ilandırGalatasaray 20 yılı aşkın bir süre sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirmiş ve sarı-kırmızılı ekibin kazanmasını kuponuna koyan bir Misli.com üyesi 22 bin 696 TL kazanmıştı!
Bu bir ilandır
O kuponun hikayesine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...
İşte o efsane kupon! 3 TL'ye 8.756 TL'lik kazanç...
Mallorca forması giyen Kubo, geçen yaz Audi Cup'te Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti...
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:07
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