Son Dakika Haberleri: 3 ton sahte içki ele geçirildi
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3 ton sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 ton sahte içki ele geçirildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya ile çevre illerde sahte içki imalatı ve satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Hekimhan ilçesi Hasançelebi ve Çulhalı mahallelerinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 500 kilogramı satışa hazır halde şişelenmiş toplam 3 ton sahte içki ile içki yapımında kullanılan yardımcı malzemeler bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

3 ton sahte içki ele geçirildi

Hekimhan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:30 Kaynak: AA
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