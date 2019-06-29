Son Dakika Haberleri: 3 tonluk kurbanlık boğa araba fiyatına satışta
Son Dakika Genel Haber

3 tonluk kurbanlık boğa araba fiyatına satışta

4 dakika önce

3 tonluk kurbanlık boğa araba fiyatına satışta "Kocaman" isimli kurbanlık boğayı 50 bin liraya satışa çıkardıSAMSUN - Samsun'da 3 ton ağırlığındaki "Kocaman" isimli kurbanlık boğa 49 bin 990 TL fiyatı ile alıcısını bekliyor.

3 tonluk kurbanlık boğa araba fiyatına satışta
"Kocaman" isimli kurbanlık boğayı 50 bin liraya satışa çıkardı
SAMSUN - Samsun'da 3 ton ağırlığındaki "Kocaman" isimli kurbanlık boğa 49 bin 990 TL fiyatı ile alıcısını bekliyor.
Samsun'un Kavak ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde 18 senedir hayvancılıkla uğraşan 32 yaşındaki Murat Kocaman, 3 ton ağırlığındaki "Kocaman" isimli boğasını satışa çıkardı. Her sene kurban için büyükbaş hayvan yetiştirdiğini belirten Kocaman, "Şu anda toplam 220 tane büyükbaş hayvanım var. 'Kocaman' isimli boğamız 27 aylık ve büyükbaş hayvanlarımın arasında en ağır kiloya sahip. Alıcılarını bekliyorum" dedi.
Promosyonu var
3 tonluk "Kocaman" isimli boğasını alana 2 ton ağırlığında 1 boğa ve 1 ton 700 gram ağırlığında 1 düve vereceğini söyleyen Kocaman, "Kocamanı alana 'Çalışkan' isimli bir boğa ve 'Elif' isimli bir düve hediye ediyorum" diye konuştu.
Bu zaman kadar hep doğal yiyecekler kullandığını söyleyen Kocaman, "Hayvanlarımı hep en doğal ve yararlı ürünlerle besliyorum. Kendi ekmiş olduğum mısır, arpa, buğday ve ekstra olarak besi yemi veriyorum. Hayvanlarım da hiçbir şekilde hap veya iğne yoktur" şeklinde konuştu.
Doğada beslemek için "Kocaman" adlı boğayı ahırdan çıkarmak için büyük uğraş veren Murat Kocaman, bir hayli zorlandı. Ahırdan çıkmak istemeyen boğa sahibine zor anlar yaşattı. 30 dakikalık uğraşın ardından boğa güçlükle çıkartılabildi.
3 tonluk kurbanlık boğa araba fiyatına satışta
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:15 Kaynak: İHA
Kavak, Samsun, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası kredi kartı azami faiz oranlarını indirdi 3 tonluk kurbanlık boğa araba fiyatına satışta Ekrem İmamoğlu "24 Haziran'da makam araçlarını göstereceğim" demişti! İstifa kararı geldi Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 10:19:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 tonluk kurbanlık boğa araba fiyatına satışta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]