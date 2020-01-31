3 torbacı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 torbacı tutuklandı - Son Dakika

3 torbacı tutuklandı

6 saat önce

Adana'da iki ayrı operasyonda 3.58 gram bonzai ile yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

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Adana'da iki ayrı operasyonda 3.58 gram bonzai ile yakalanan 3 zanlı tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıçam ve Seyhan ilçesinde iki ayrı adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis önce Gültepe Mahallesi'ne yaptığı baskında sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen Ebubekir K. (42), Mert Ali Ç.'yi (22) yakaladı. Yapılan aramada 2.76 gram bonzai, 2 bin 650 lira para ele geçirildi. Polis Yeşilyuva Mahallesi'ne yaptığı baskında ise Doğuş D.'yi (22) 0.82 gram bonzai ve 485 lira para ile yakaladı. Toplamda 3.58 gram bonzai ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
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