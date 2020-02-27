"3. Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması" ödül töreni

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Son yıllarda gastronomi en cazip turizm ürünü haline geldi. Önümüzdeki birkaç yıldan sonra gençlerimiz sayesinde de Türkiye gastronomi sektöründe adından söz ettirecektir." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Metro Türkiye'nin sektör-okul iş birliğini geliştirmek amacıyla başlattığı 3. Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

"Sektör Yetenek Avında" projesi kapsamında Metro Türkiye'nin bünyesinde yer alan Gastronometro'da gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan TÜROB Başkanı Eresin, üçüncü kez düzenledikleri bu yarışmadan çok memnun olduklarını belirtti.

Özel sektör ile liselerde okuyan öğrenciler arasında bir köprü oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Eresin, şunları kaydetti:

"Onlara başta iş güvencesi olmak üzere, yaptıkları mesleğin ne kadar özel olduğunu aktarabilmeye çalışıyoruz. Son yıllarda gastronomi en cazip turizm ürünü haline geldi. Gastronomi ile ilgili çalışmalara geç başlanmasına rağmen bugün baktığımızda bakanlıklarımız ve özel sektör el ele verip hızlı bir ilerleme kaydettik. Önümüzdeki birkaç yıldan sonra bu gençlerin sayesinde de Türkiye gastronomi sektöründe adından söz ettirecektir."

"Biz tekrar turizm sektörünün ayağa kalktığını ilan etmek istiyoruz"

Eresin, Türkiye'de nitelikli hizmet vermeyi hedeflediklerini aktararak, "Türkiye'nin en önemli özelliği nitelikli hizmetimiz ve misafirperverliğimiz. Son dönemde nitelikli hizmet verebilmek için nitelikli elemanlara ihtiyacımız var. Yetişmiş eleman sıkıntısı çekiyoruz. Turizm meslek liseleri yeterince öğrenci bulamadığı için dönüştürülmeye başlandı. Biz tekrar turizm sektörünün ayağa kalktığını ilan etmek istiyoruz." diye konuştu.

Müberra Eresin, bu yarışmanın gelecek yılki hazırlıklarına şimdiden başlayacaklarını dile getirdi.

"Genç şeflerin, Anadolu lezzetleri gibi kendi hikayelerini yazmalarını arzu ediyorum"

Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai ise genç şefleri desteklemenin Türk mutfağının değerlerini gelecek nesillere aktarma amacıyla atılan en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

Minialai, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk mutfağının uluslararası alanda tanıtılması için genç şeflerimizin büyük bir sorumluluk taşıdığına inanıyorum. Genç şeflerimiz, geleceğin şefleri olarak Türkiye'nin zengin lezzetlerini tüm dünyaya tanıtacak ve tattıracaklar. Türk mutfağını en iyi şekilde öğrenerek, geleneklerini bilerek ve reçetelerinde, menülerinde coğrafi işaretli ürünleri kullanarak Türk mutfağının bilinirliğini sağlama yolunda önemli adımlar atmaları gerekiyor. Genç şeflerimizin Türk mutfağına sahip çıkmalarını ve Anadolu lezzetleri gibi kendi hikayelerini yazmalarını arzu ediyorum."

12 okula toplam 85 bin TL'lik ödül

Yarışmada birinci olan Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İnoksan'dan 10 bin TL'lik hediye çekiyle ödüllendirildi.

İkinci olan Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6 bin TL, üçüncü olan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 4 bin TL'lik hediye çekiyle ödüllendirildi.

Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ecolab'dan hijyen ödülü alırken, katılımcı tüm okullara ayrıca Ecolab'dan 4'er bin TL değerinde hijyen ürünleri paketi hediye edildi. İlk üçe giren okullara ayrıca Pirge tarafından şef bıçağı verildi.

Yarışmaya katılan 12 okul şöyle:

"Selahattin Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kadıköy Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Küçükçekmece İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şişli Kervansaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi."