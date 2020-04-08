3. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi gerçekleştirildi - Son Dakika

3. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi gerçekleştirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiği açıklandı.

3. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi gerçekleştirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiği açıklandı.

MSB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye- Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."

(Emin Kuvat/İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:40 Kaynak: İHA

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