3. Türkiye 2023 Zirvesi - Son Dakika

3. Türkiye 2023 Zirvesi

22.10.2020 13:21
3. Türkiye 2023 Zirvesi, System.String[]

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Türk inşaat sektörüne Çinlilerin rakip olarak gösterildiğini belirterek, "Ben Çinlileri rakip olarak görmüyorum.

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Türk inşaat sektörüne Çinlilerin rakip olarak gösterildiğini belirterek, "Ben Çinlileri rakip olarak görmüyorum. Çünkü, en önemli şey inşaat projelerinin zamanında, bütçesinde ve kaliteyle yapmak. Türk inşaat sektörü de dünyanın her tarafında bunu yapıyor. Türk inşaat sektörünün projeleri çok daha tercih ediliyor." dedi.

Turkuvaz Yayın Grubu'nun yayın organlarından Sabah gazetesinin düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi gerçekleştirildi.

Zirve kapsamında düzenlenen "Geleceğin Şehirleri" paneline katılan Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile birlikte hızlı bir dönüşümün ve değişimin başladığını belirtti.

Özdemir, Türk inşaat sektörüne Çinliler'in rakip olarak gösterildiğini dile getirerek, "Ben Çinlileri rakip olarak görmüyorum. Çünkü, en önemli şey inşaat projelerinin zamanında, bütçesinde ve kaliteyle yapmak. Türk inşaat sektörü de dünyanın her tarafında bunu yapıyor. Türk inşaat sektörünün projeleri çok daha tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

İnşaat sektörü olarak çok hızlı ve büyük projeler yaptıklarını aktaran Özdemir, "Bunlar tam olarak yeterli değil. Tekrar düşünmemiz gereken yeni bir döneme geçiyoruz, yine dünyada öncü olmak için. Pandemi süresince dünyanın hayran olduğu sürede hastaneler tamamladık ve bunları işletmeye almaya başladık. Aslında önemli olan şey ihtiyaçlara çok hızlı cevap verebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, teknolojik altyapı ve dijitalleşmenin çok hızlı ve etkin kullanılması gerektiğine işaret ederek, "Bizim sektörümüz, aslında en geleneksel sektör. Biz aynı zamanda Kamu Özel İşbirliği (PPP- Public Private Partnership) ile kamu hizmeti yapıyoruz. Enerji dağıtımı ile kamu hizmeti de yapıyoruz. Bu işlerde sırf Türkiye'de değil, dünya da örnek olmaya çalışıyoruz." şeklinde sözlerini tamamlandı.

Limak Holding, Türkiye, İnşaat, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 3. Türkiye 2023 Zirvesi - Son Dakika Ekonomi

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