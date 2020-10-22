3. Türkiye 2023 Zirvesi - Son Dakika

3. Türkiye 2023 Zirvesi

22.10.2020 17:03
3. Türkiye 2023 Zirvesi, System.String[]

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Telekom sektörünü hiçbir zaman bir sektör olarak değerlendirmiyorum.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Telekom sektörünü hiçbir zaman bir sektör olarak değerlendirmiyorum. Telekom, bütün sektörlerin yatay entegre olduğu bir onların işini daha iyi yapmasını sağlayan sektördür. İyi bir telekom altyapısı, iyi bir şebeke bütün bu işlerde fark yaratmamızı sağlıyor." dedi.

Turkuvaz Yayın Grubu'nun yayın organlarından Sabah gazetesinin düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi gerçekleştirildi.

Zirve kapsamında düzenlenen " Dijital Dönüşüm Paneli" paneline katılan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi başlamadan önceki 5G yolculuğuyla pandemiden sonraki 5G yolculuğunun çok ciddi bir değişim gösterdiğini söyledi.

Erkan, telekomun ne kadar stratejik bir yatırım olduğunun daha iyi anlaşıldığına işaret ederek, "Eğitimden sağlığa, lojistikten enerji sektörüne kadar telekom sektörünün ne kadar değerli olduğunu bir kere daha ortaya koyuldu. Telekom sektörünü hiçbir zaman bir sektör olarak değerlendirmiyorum. Telekom, bütün sektörlerin yatay entegre olduğu, onların işini daha iyi yapmasını sağlayan sektördür. İyi bir telekom altyapısı, iyi bir şebeke bütün bu işlerde fark yaratmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

5G'nin ortaya çıkmasıyla sektörlerin bundan operatörlerden çok daha fazla fayda sağlayacağını dile getiren Erkan, "Her sektörün iş yapış şekli değişiyor. Pandemiden önce herkesin kendisini dijital dönüşlüme adapte edebilmesi açısından bir vakti vardı." yorumunda bulundu.

Erkan, sektörlerin şu anda ciddi bir rekabet avantajı veya dezavantajı ile karşı karşıya olduklarını gördüklerini belirterek, "Bir sonraki dalgada, bu pandemi olmayabilir başka bir ihtiyaç olabilir, o günün zamanlama açısından geç olabileceğini hissediyorlar. O yüzden telekom sektörünün hazır olması lazım. 5G'ye hazırlık noktasında güçlü bir altyapı kurmamız lazım, güçlü bir altyapı için öncelikle temelden başlamak lazım, doğru bir fiber altyapı lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijital dönüşüm topyekun bir harekettir"

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ise dijital dönüşümün topyekun bir hareket olduğunu ve bütün katmanların birbiriyle uyumlu hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Şen, "Türksat kablo altyapımızla biz 5G'ye dahil olabilecek şekilde bir altyapı sorumluluğu taşıyoruz" ifadelerini kullanarak, "Altyapı sorumluluğunu sadece fiber optik kabloların Türkiye üzerinde yaygınlaştırılması ile değil, uzayın gelişen teknolojilerinin bize sağladığı fırsatlarla fiber ile rekabet edebilecek bir teknolojinin sağlanacağı bir sistematikten bahsediyorum." dedi.

Endüstride değişim trenini kaçırmamaya çalıştıklarını dile getiren Şen, "Pandemi döneminde biz aslında bundan önce yaptığımız yatırımların meyvelerini toplamaya başladık. E-devlet noktasında Türksat olarak milletimize ciddi bir hizmetimiz oldu. Bu yılın mart ayının e-devlet işlemleri ile 2019 yılının mart ayı arasında tam iki kat fark var." açıklamasında bulundu

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de dijital dönüşümün eskiden yarattığı etki ile son dönemde yarattığı etki arasında büyük bir farkın oluştuğunu ifade etti.

Süel, dijital dönüşüm noktasında çok iyi bir seviyede bulunulduğuna işaret ederek, "Pandemi bize başka şeyler de gösterdi. Bir anda hiç olmadığı kadar çevrimiçi kullanım arttı. Satışlarımız, müşteri hizmetlerimiz, birçok yaptığımız işleri çevrimiçi olarak yapmaya başladık. Tabi ki evlerde kanalların kullanımı da bunu çok artırdı. İyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital dönüşümün yakıtının yatırım olduğuna dikkati çeken Süel, "Yatırım yapmamız gerekiyor. Yatırım kolay ve hızlı şekilde yapılması gerekiyor. Ortak yatırım güdüsünün iyice artması lazım." dedi.

Murat Erkan, Yatırım, Telekom, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 3. Türkiye 2023 Zirvesi - Son Dakika Ekonomi

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