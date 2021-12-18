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3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektirdi - Son Dakika

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektirdi

18.12.2021 10:59
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektirdi

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.

3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.

"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin resmi açılış oturumu öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Cheikh El Ghazouani, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ekvator Ginesi Ulusal Savunma ve Devlet Güvenliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Isatou Touray, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou, Cezayir Başbakanı Aimene Benabderrahmane, Güney Sudan Cumhurbaşkanının Ulusal Güvenlik Danışmanı Tut Gatluak Manime, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu Komisyon Başkanı Jean-Claude Kassi Brou, Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Genel Sekreteri Wamkele K. Mene ile Uganda, Çad, Gana, Angola, Burundi Kamerun, Kongo, Fildişi Sahilleri, Gabon, Liberya, Güney Sudan, Tunus, Zimbabve, Zambiya, Tanzanya, Mısır, Güney Afrika, Malavi, Kenya, Burkina Faso ve Fas'tan bakanlar, özel temsilciler ile büyükelçiler aile fotoğrafı çektirdi.

Güney Sudan, Türkiye, Afrika, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektirdi - Son Dakika
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