3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde liderlerin katılımıyla kapalı oturum gerçekleştirildi - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Afrikalı liderlerin katılımıyla 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kapalı oturum yapıldı.
"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin resmi açılış oturumunun ardından kapalı oturuma geçildi.
Oturumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yönetti.
Kaynak: AA
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