3. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri 14 Kasım'da sahiplerini buluyor

BHS Group Atakan TAŞUR ve İstanbul Azerbaycan Dostluk Derneği'nin 3. kez düzenleyeceği Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesi 14 Kasım Perşembe akşamı "Grand Hyatt İstanbul'da sahiplerini buluyor.

14 Kasım Perşembe akşamı ödüllerin sahiplerini bulacağı gecede,''İKİ DEVLET TEK MİLLET'' duygusu iki ülkeye yansıtılacaktır. İki kardeş ülkenin bir arada buluşacağı bu anlamlı geceyi Azerbaycan'nın devlet kanalı AZ TV ekrana getirecektir.

Geçtiğimiz sene Aralık ayında 2.si düzenlenen Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesi, birçok ünlü isimler ile iki ülkenin basınında büyük yankı uyandırmıştı. Bu önemli organizasyonun amacı; iki kardeş ülkenin enlerini bir arada toplayarak, birlik ve beraberliğimizi tüm Dünya'ya yaymaktır.Sanat, Siyaset, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve İş Dünyası'nın en iyilerinin ödüllendirileceği geceye Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin tanınmış simaları da gecede yer alacaktır. Geçen sene düzenlenen 2,kardeşlik ödüllerinde; Koray AVCI,Ebru YAŞAR, Emre KAYA, Tuğba YURT, Hakan PEKER, Ömür GEDİK gibi ünlü isimler ödüle layik görülmüştü.

3.Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesinin genel koordinatörlüğünü Evo Şirketler Grubu sahipleri Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak, Sanat koordinatörlüğünü Azerbaycan'dan Omar Şahin yaparken, Türkiye'den de Zeki SİNCAR prodüksiyon üstlendi. Sunuculuğunu da Merve AKINCI ile Mert PALAVAROĞLU gerçekleştirecektir.