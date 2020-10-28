3. Türkiye Spor Zirvesi, 31 Ekim'de düzenlenecek

Bu yıl üçüncüsü organize edilen Türkiye Spor Zirvesi, 31 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

"Spor geleceğimizdir" sloganıyla Hakan Nergis Akademi sponsorluğundaki organizasyon, Eyüpsultan'daki Şafak Spor Kulübü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek.

Organizasyonun saat 10.00'da başlayacak ilk oturumunda "Dünyada ve Türkiye'de Salgın Hastalık Sürecinde Spor Sektörünün Yönetimi" konulu panel yapılacak. Zirvenin ikinci oturumunda ise "Gelecekte Türk Spor Politikalarının Yönetimi" konusu üzerinde durulacak.

Düzenlenecek ödül töreninin ardından "Dünya'da ve Türkiye'de Sporda Dijitalleşme Adımlarının İşleyişi" çalıştayı ile devam edecek programa; Doç. Dr. Mustafa Erol, Dr. Cengiz Güler, Doç. Dr. Kubilay Çimen ve Doç. Dr. Ahmet Bulgurcuoğlu konuşmacı olarak katılacak.