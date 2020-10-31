- 3. Türkiye Spor Zirvesi yapıldı ve ödüller dağıtıldı

İHA'ya en iyi haber ajansı ödülü

İSTANBUL - Bu yıl 3. kez organize edilen Türkiye Spor Zirvesi gerçekleşti. 'Spor Geleceğimizdir' sloganıyla Hakan Nergis Akademi sponsorluğundaki organizasyon Eyüp Sultan'da bulunan Şafak Spor Tesisleri'nde düzenlendi ve ödüller dağıtıldı. İhlas Haber Ajansı, yılın haber ajansı ödülüne layık görüldü.

Organizasyon kapsamında 'Dünyada ve Türkiye'de salgın hastalık sürecinde spor sektörünün yönetimi' ve 'Gelecekte Türk spor politikalarının yönetimi' konulu paneller düzenlendi. İlk oturumun moderatörlüğünü Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Emrah Oktay yaparken, konuşmacılar ise Doc. Dr. Caner Giray ve Dr. Cengiz Güler'di. İkinci oturumun moderatörlüğünü ise İhlas Haber Ajansı Spor Muhabiri Bozhan Memiş üstlendi. Bu oturumda ise Doç. Dr. Ahmet Bulgurcuoğlu ve Doç. Dr. Kubilay Çimen konuşmacı olarak katılım sağladı.

İHA'ya en iyi haber ajansı ödülü

Panellerin ardından katılımcılara plaketleri verilirken, yılın enleri ödülleri de sahibini buldu. Bu kapsamda İhlas Haber Ajansı (İHA), yılın haber ajansı seçildi. Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Spor Zirvesi Düzenleme Kurulu Başkanı Hakan Nergis, katılımcılara teşekkür ederken, "Bugün iki oturumumuz vardı. Ardından da ödül törenimizi gerçekleştirdik. Sonrasında da dünyada ve Türkiye'de sporun dijitalleşmesi çalıştayını düzenledik. Pandemi sürecindeyiz ancak önemli olan bir işin sürdürülebilir olmasıydı ve biz de bu organizasyonu yaptık. Bu yıl 3 başlık kullandık. Sporda temizlik, sporda mesafe ve sporda maske sloganlarımız oldu. Bunların hem reel hem de mecazi anlamları var. Ayrıca 2030, 2040 ve 2050 projelerimizi şekillendirdik. Türkiye'de sporun artık uzun vadeli planlamalara ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.